Dopo la sosta per le nazionali il Torino di D’Aversa sarà ospite del Pisa di Hiljemark nella 31a giornata

Dopo la sconfitta contro il Milan nell’ultimo turno e la pausa per le nazionali, il Torino tornerà in campo nel giorno di Pasqua, domenica 5 aprile alle ore 18. Ad attendere i granata ci sarà la trasferta di Pisa, contro gli uomini di Hiljemark, ultimi in classifica. Al 20° posto, il Pisa ha vinto soltanto due partite su 30 ed è ormai con un piede in Serie B.

Il complicato ritorno in A del Pisa

Da Gilardino a Hiljemark, il ritorno in Serie A del Pisa non è stato all’altezza delle aspettative di tifosi e società, che avevano puntato su un mercato ambizioso. I grandi investimenti della proprietà – come dimostra, ad esempio, l’arrivo di Durosinmi nella finestra di gennaio – non sono bastati per mantenere la categoria, soprattutto a causa di un attacco poco prolifico (appena 23 gol segnati) e di una difesa tutt’altro che solida.

Pisa, peggior difesa del campionato

La retroguardia del Pisa è infatti la più battuta del campionato, con 54 gol subiti in 30 giornate. Il cuore di capitan Caracciolo, coadiuvato da Canestrelli, e a tratti da Albiol e Coppola, non è bastato a evitare il tracollo. Tra i pochi aspetti positivi della stagione pisana ci sono stati gli esterni di gamba: Angori da una parte e Touré o Leris dall’altra, capaci di creare sporadicamente qualche pericolo alle difese avversarie.

Il vero tallone d’Achille è stato però l’attacco: Tramoni non è riuscito a replicare l’ottima stagione in Serie B, Nzola ha vissuto una prima metà di campionato deludente e discontinua. Anche Durosinmi, arrivato a gennaio dopo un’ottima prima parte di stagione con il Viktoria Plzen, ha segnato un solo gol all’esordio per poi spegnersi.

Attacco sterile e una proposta rinunciataria

Moreo è stato l’unico a reggere il peso dell’attacco, distinguendosi con alcune prestazioni di livello, come la doppietta contro Inter e Torino. Il vero tema dell’annata, però, è stata una proposta di gioco troppo rinunciataria. Già con Gilardino la squadra mostrava solidità, soprattutto contro le big (come Milan e Napoli nel girone d’andata), senza però riuscire a ottenere punti pesanti.

Le sole due vittorie raccontano anche di un cambio di allenatore che non ha portato benefici: la situazione è anzi peggiorata progressivamente, e la scelta di Hiljemark sembra essere stata fatta più in ottica futura che per il presente.