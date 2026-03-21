Il tecnico granata ha commentato così la prova dei suoi uomini al termine dei 90 minuti, che hanno visto i rossoneri imporsi per 3-2

Roberto D’Aversa ha commentato così la prova che il Torino ha disputato a San Siro: “Nel primo tempo avremmo meritato di rientrare nello spogliatoio con un risultato diverso. I primi 7 minuti del secondo tempo ci ha messo in difficoltà il loro sistema di gioco, ma in quei momenti una squadra deve saper soffrire e non concedere due gol, anche se avremmo meritato un risultato di pareggio. Il bicchiere è pieno per 3/4, non è pieno per il risultato, ma la partita l’hanno fatta i miei ragazzi e sono fiero di loro. Sui numeri avremmo meritato un risultato diverso, ma quello più importante ha visto il Milan vincere. Il rammarico è solo sul risultato, sono molto orgoglioso dei ragazzi, hanno fatto una prestazione da Toro”.

Sugli attaccanti e sul loro periodo di forma: “Sono giocatori forti, Adams veniva dall’infortunio, Zapata sta crescendo molto, Kulenovic è un giocatore interessante”. D’Aversa ha infine concluso dicendo quello che secondo lui è mancato alla squadra: “Io nel calcio non penso sia una questione di fortuna o sfortuna, ma la cattiveria determina gli episodi, quella malizia una squadra che vuole portare a casa il risultato la deve avere. Bisogna essere più determinati, cattivi e precisi. Merito al Milan che ha vinto la partita, ma i miei ragazzi mi hanno reso orgoglioso stasera”.