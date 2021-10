Le dichiarazioni di Tommaso Pobega all’intervallo di Torino-Genoa, che vede i granata chiudere la prima parte del match sul 2-0

Primo tempo contro il Genoa positivo per il Torino, che chiude in vantaggio. All’intervallo, l’autore del secondo gol granata Tommaso Pobega commenta così quanto fatto dai granata: “Ci alleniamo ogni settimana per essere intensi. Quando abbiamo la possibilità di ripartire e riempire gli spazi dobbiamo farlo con forza e decisione. Oggi in qualche bella ripartenza siamo stati bravi. Dobbiamo essere ancora più precisi perchè potevamo essere ancora più incisivi. Dobbiamo tneere la concentrazine altissima. Abbiamo visto in settimana che loro non muoiono mai e ribaltano ogni situazione. Dobbiamo continuare il nostro gioco ed essere attenti, non lasciargli chance di farlo“.