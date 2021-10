Torino-Genoa diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Genoa è la partita che apre la nona giornata del campionato di serie A 2021/2022. La formazione granata è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe per 1-0: la prima nel derby contro la Juventus, la seconda nella trasferta in casa del Napoli. I rossoblù, invece, nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato per 2-2 in casa contro il Sassuolo. Il calcio d’inizio della partita è in programma alle ore 18.30 allo stadio Olimpico Grande Torino: segui Torino-Genoa in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Genoa: il prepartita

Ore 17.45 Squadre ora in campo per il riscaldamento. Primi ad entrare i portieri: per Sirigu applausi quando va sotto la Primavera, nella metà campo nella quale si scalderà il Grifone. Dalla parte opposta si scalda invece il Toro di Juric.

Ore 17.35 Ci sono le formazioni di Toro e Genoa. Juric sceglie ancora Sanabria: Belotti parte dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Cambia anche la difesa, perché Rodriguez non è titolare: c’è Buongiorno.

Ore 17 I pullman delle due squadre sono arrivate allo stadio: fra poco il riscaldamento di Torino e Genoa e anche l’ufficialità delle due formazioni che alle 18.30 saranno una di fronte all’altra

Ore 16.30 E’ una giornata di sole nel capoluogo piemontese dove, fra circa un paio d’ore Torino e Genoa si affronteranno nella nona giornata del campionato di serie A. Per la partita contro i rossoblù il tecnico Ivan Juric ha recuperato Dennis Praet, infortunatosi proprio nella gara d’esordio in maglia granata, quella contro il Sassuolo. C’è anche Wilfried Singo, che in settimana aveva accusato qualche lieve fastidio muscolare: niente di particolarmente grave per fortuna. Gli assenti sono Marko Pjaca, Simone Verdi e Rolando Mandragora, quest’ultimo negli scorsi giorni si è operato al menisco e sarà indisponibile per circa un mese.

Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno, Singo, Pobega, Lukic, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Rodriguez, Izzo, Vojvoda, Zima, Baselli, Aina, Rincon, Praet, Belotti, Warming, Zaza. Allenatore. Juric

Genoa (3-5-2): Sirigu; Ghiglione Vasquez, Criscito; Cambiaso, Tourè, Sturaro, Rovella, Fares; Ekuban, Destro. A disposizione. Semper, Marchetti, Sabelli, Biraschi, Masiello, Melegoni, Badelj, Behrami, Kallon, Caicedo, Pandev, Galdames. Allenatore. Ballardini.

Torino-Genoa: dove vedere la partita in TV e in streaming

Torino-Genoa, in diretta, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet.

Torino-Genoa: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 18.30.