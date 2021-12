Le parole di Pobega a pochi minuti dall’inizio di Torino-Verona, valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022

A pochi minuti dal fischio di inizio di Torino-Verona, penultimo appuntamento del girone di andata di questo campionato 2021/2022 è Pobega a presentare la sfida dei granata: “Il Verona sarà pericoloso per tutta la partita- Noi dovremo restare concentrati, metterli in difficoltà e fare la nostra partita- I miei inserimenti? Il mister me lo chiede quando vedo spazi e poi è anche capacità di gestire”.