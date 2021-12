Torino-Verona, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Più di altre, questa, è la partita di Ivan Juric, che da allenatore del Torino sfida il suo ex Verona, la squadra che ha allenato fino al maggio scorso e che ora, guidata da Tudor, ha ripreso i suoi vecchi dettami, ritrovandosi dopo un avvio di campionato complicato. I gialloblu sopravanzano i granata di un solo punto e di un posto in classifica. Il Toro arriva a questa partita dopo la vittoria contro il Bologna, in Serie A, e la sconfitta in Coppa Italia contro la Sampdoria. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18. Segui la diretta di Torino-Verona su Toro.it.

Torino-Verona: il prepartita

Ore 16.30 – Il pullman del Torino è arrivato allo stadio. ora i granata scenderanno in campo per la prima ricognizione, per poi tornarci per il riscaldamento, nell’immediato prepartita. Gli spalti sono ancora deserti.

Ore 16.00 – A due ore dal calcio d’inizio, su Torino splende un gelido sole. La temperatura, dopo il tramonto, scenderà ancora, dando una cornice piuttosto fredda alla partita della 18^ giornata di Serie A. I granata hanno recuperato alla vigilia sia Bremer che Djidji, entrambi convocati, mentre per scelta tecnica Juric ha escluso Zaza e Baselli. Le formazioni ufficiali sono attese a un’ora dall’avvio del match.

Torino-Verona: la diretta

Calcio d’inizio alle 18

Torino-Verona: le formazioni ufficiali

Torino-Verona: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Verona in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. La diretta web della partita del Toro di oggi sarà su Toro.it.