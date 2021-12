Inizio equilibrato, poi il VAR espelle Magnani e Pobega sigla l’1-0: il primo tempo di Torino-Verona, Serie A 2021/2022

Tanti spigoli, pochi spazi: l’avvio di Torino-Verona è un monolocale. Juric e Tudor l’hanno preparata entrambi come al solito, con l’uno contro uno a tutto campo. E così la palla, all’inizio, sembra la biglia di un flipper. Al minuto quattordici, Vojvoda illumina con l’esterno, Pobega si infila, raccoglie e mette in mezzo: Praet deve solo spingere in rete l’1-0, ma liscia la sfera. Il Verona risponde con un tiro-cross velenoso di Lazovic, ben respinto da Milinkovic-Savic. Al ventiduesimo, la partita cambia in un lampo. Palla lunga a cercare Sanabria, che lotta nel duello con Magnani, gli ruba il pallone e viene steso: per Fabbri è solo giallo all’inizio, ma il VAR lo richiama poiché erano evidenti gli estremi per il DOGSO e la conseguente espulsione. Il rosso arriva e sulla susseguente punizione il Toro segna: batte Rodriguez, deviazione involontaria di Sanabria e Pobega tira in completa solitudine, trovando il vantaggio. Da lì in poi, gli ospiti lasciano campo ai granata, che amministrano ma senza creare pericoli, se si eccettuano un inserimento con tiro finale di Djidji e un drop di Singo sugli sviluppi di un corner. Palla ampiamente fuori in entrambi i casi. Nel recupero, è ancora il 17 a cercare la porta, in torsione di testa, ma non inquadra i pali.