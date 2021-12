Le formazioni ufficiali di Torino-Hellas Verona: ecco le scelte di Juric e Tudor per il primo posticipo della 18^ giornata di Serie A 2021/2022

La vicinanza con la partita di Coppa Italia, giocata e persa appena giovedì, semplifica le scelte di Juric, che per la sfida contro il suo ex Verona sceglie – con eccezione – il Torino che una settimana fa ha battuto il Bologna in casa. Torna dunque Bremer al centro della difesa, dopo aver smaltito il problema fisico che lo ha tenuto fuori a Genova, e torna anche Djidji. In attacco, dietro a Sanabria (che è l’unica punta di ruolo nei convocati: Zaza è rimasto fuori per scelta tecnica) ci sono Praet e Pjaca, con Brekalo inizialmente in panchina. Nel Verona giocano Barak e Caprari alle spalle dell’unica punta Simeone.

Torino-Verona: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Vojvoda; Pjaca, Praet; Sanabria. A disp. Gemello, Sava, Zima, Izzo, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Mandragora, Rincon, Linetty, Warming, Brekalo. All. Juric.

Verona (3-4-2-1): Montipò, Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disp. Pandur, Berardi, Cetin, Sutalo, Ruegg, Hongla, Tameze, Bessa, Cancellieri, Lasagna, Ragusa. All. Tudor.