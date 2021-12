I convocati di Torino-Hellas Verona: ecco le scelte di Juric e Tudor per la sfida della 18^ giornata di Serie A 2021/2022

Si gioca alle ore 18 di domenica 19 dicembre, la partita tra il Torino di Ivan Juric e il Verona di Igor Tudor. La sfida è interessante non solo perché metterà di fronte il tecnico granata con il suo passato – Juric ha allenato l’Hellas fino al maggio scorso -, ma anche perché vedrà di fronte due squadre con una filosofia di gioco molto simile, basata sull’aggressività e il pressing a tutto campo. Qui potrete trovare le ultime notizie sui calciatori convocati dai due allenatori, che verranno comunicati nel corso della giornata.

Torino-Verona: i convocati di Juric

Juric chiama 24 calciatori per la sfida contro il Verona. Out Berisha per un problema muscolare, ci sono Bremer e Djidji. Spiccano anche le assenze di Baselli e Zaza per scelta tecnica.

PORTIERI: Gemello, Milinkovic-Savic, Sava DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima CENTROCAMPISTI: Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Rincon ATTACCANTI: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming

Torino-Hellas Verona: i convocati di Tudor

Sono 23 i calciatori convocati da Igor Tudor per la trasferta in casa Torino, tra questi c’è anche Antonin Barak, che si è tornato a completa disposizioni. Assenti Gunter, Kalinic, Frabotta e Dawidowic il cui campionato rischia di essere già concluso.

Portieri: Pandur, Montipò, Berardi,

Difensori: Faraoni, Cetin, Casale, Ceccherini, Magnani, Sutalo, Coppola

Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Bessa, Ragusa, Tameze, Hongla, Ruegg

Attaccanti: Caprari, Lasagna, Cancellieri, Simeone