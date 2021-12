Probabile formazione Verona / Problemi in difesa per Tudor che dovrà fare a meno di Gunter e Dawidowicz, ballottaggio Ilic-Veloso

E’ Giovanni Simeone il pericolo numero uno per il Torino nella partita di questo pomeriggio contro lo Spezia, per l’attaccante argentino parlano i numeri: 12 gol in 15 partite giocate con la maglia del Verona fino a questo momento. Cifre assolutamente importanti che fanno del numero 99 uno dei centravanti più in forma e più prolifici di questo campionato. Ovviamente sarà lui a guidare l’attacco dell’Hellas nella partita di questo pomeriggio in casa della formazione granata: Igor Tudor non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo bomber.

La probabile formazione del Verona

A innescare Simeone nel 3-4-2-1 del Verona (modulo speculare a quello del Torino) dovranno essere Caprari e con ogni probabilità Barak: il trequartista ceco rientra da un infortunio e Tudor deciderà solo all’ultimo momento se utilizzarlo oppure no. Per quanto riguarda il resto della formazione, tra i pali sarà ovviamente confermato Montipò, la linea difensiva a tre sarà invece composta da Casale, Magnani e Ceccherini: in difesa le scelte sono quasi obbligate considerata l’indisponibilità di Gunter e di Dawidowicz. Per quanto riguarda il centrocampo, sulle fasce laterali agiranno Faraoni e Lazovic mentre al centro spazio a Tameze e a uno tra Veloso e Ilic, con il portoghese favorito a partire dal primo minuto.

Probabile formazione Verona (3-4-2-1): Montipò, Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disp. Pandur, Berardi, Cetin, Sutalo, Ruegg, Hongla, Ilic, Bessa, Cancellieri, Lasagna, Ragusa. All. Tudor.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Frabotta, Kalinic, Gunter, Dawidowicz