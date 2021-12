Contro il Verona Juric spera di recuperare Bremer: se il brasiliano dovesse farcela sarà titolare al centro della difesa

Una partita da cancellare, quella contro la Sampdoria, che ha segnato l’eliminazione dalla Coppa Italia. il Torino contro il Verona ha come unico obiettivo quello di confermare i risultati casalinghi – proseguendo sulla striscia di quanto visto nelle ultime, specie col Bologna – rialzandosi subito dopo il ko di Marassi. La speranza di Juric è quella di recuperare sia Bremer che Djidji, come auspicato in conferenza stampa. Se il brasiliano dovesse essere nell’elenco dei convocati allora il croato lo rimetterà al centro della sua difesa, con Zima da una parte e Rodriguez dall’altra. Ci sarà invece Milinkovic-Savic tra i pali dopo la parentesi Berisha contro i blucerchiati.

A centrocampo tornano Pobega e Lukic

Rientreranno i titolari anche in mezzo al campo, a partire dalla coppa Lukic-Pobega in mediana. Sulle fasce dal 1′ Singo e probabilmente Vojvoda, con Aina e Ansaldi pronti a subentrare. Il Toro ha fatto un deciso turnover dalla cinta in su e contro gli scaligeri cambierà completamente il volto della trequarti. Pronti ad avere una maglia da titolari sia Pjaca e Praet, con Brekalo che invece dovrebbe partire dalla panchina. Davanti toccherà a Sanabria, che colo Bologna era tornato in gol dopo quasi due mesi e che guiderà l’attacco contro il Verona.

La probabile formazione del Torino

A seguire i probabili undici che scenderanno in campo contro il Verona al Grande Torino:

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Vojvoda; Pjaca, Praet; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Djidji, Izzo, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Mandragora, Baselli, Linetty, Brekalo, Zaza. All. Juric.