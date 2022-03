Le parole di Manolo Portanova, al primo gol in Serie A della carriera in Genoa-Torino

“L’abbraccio finale? I tifosi danno un amore grande a questa squadra, oggi dovevamo vincere e lo abbiamo fatto”, così Portanova a fine partita. Sulla corsa salvezza: “Finché non c’è la matematica è tutto aperto… Il Genoa deve restare in A, ce la metteremo tutta. Il mister ha dato mentalità ma soprattutto divertimento, giorno dopo giorno vogliamo fare quello che dice lui. Non molleremmo”. Sull’episodio: “La squadra si vede anche in questo, nei momenti di difficoltà”. Sul cambio: “Ho avuto un crampo, ho chiesto cinque minuti ma forse meglio così, è entrato chi era fresco”.