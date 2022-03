Singo e Vojvoda non riescono a sfondare sulle due fasce, si salvano in pochissimi: le pagelle di Genoa-Torino

BERISHA 4: ha sulla coscienza il gol che permette al Genoa di passare in vantaggio. Esce a vuoto sul cross di Frendrup cogliendo di sorpresa anche Izzo che non riesce a spazzare il pallone e Portanova ne approfitta.

IZZO 5: in campionato non giocava titolare dalla seconda giornata contro la Fiorentina, oggi è chiamato a sostituire l’infortunato Djidji. E’ uno dei grandi protagonisti della partita: prima non riesce ad allontanare il pallone dall’area nell’azione del gol di Portanova, anche se nell’occasione le responsabilità sono di Berisha, poi causa il rosso a Ostigard (anche se il fallo non sembra esserci). Nella ripresa è troppo nervoso.

BREMER 5,5: patisce Destro più di quanto ci si sarebbe aspettati, con il centravanti del Genoa che riesce a procurarsi diverse punizioni a favore. Nella ripresa, quando Destro viene richiamato in panchina, la sua partita diventa più semplice. Anche il brasiliano oggi non è nella sua versione migliore.

RODRIGUEZ 6: copre bene la sua posizione in campo e dal suo lato non fa mai passare i giocatori avversari. Il difensore svizzero è uno dei pochi a meritarsi la sufficienza quest’oggi (st 35′ BUONGIORNO: sv)

