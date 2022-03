La conferenza stampa di Blessin dopo Genoa-Torino, sfida vinta dalla sua squadra 1-0 nonostante l’inferiorità numerica

“I ragazzi sono straordinari, è bello ritrovare questi ragazzi. Il top player è il pubblico. Blessin fantastico, subire due gol in nove partite direi che è un dato rilevante, poi c’è questo pubblico che ci stimola, ci vuole bene, ci carica di responsabilità. Unico, in un contesto che si era fatto difficile”. Così Zangrillo dopo la vittoria del Genoa. “Il cuore dice che ce la dobbiamo fare, abbiamo, troppe responsabilità, nei confronti innanzitutto dei ragazzi, che sono perbene. L’allenatore fa da guida, il ds è vicinissimo alla squadra ed è il collante, poi c’è la società, c’è il pubblico. Faccio i complimenti a Blessin, un marziano che è arrivato sul pianeta Terra, non è facile calarsi nel nostro campionato. Questa serata è magica per i tifosi e per tutti, la volevamo e attendevamo”.