I due tecnici si ritrovano per la prima volta nel massimo campionato: l’ultimo incrocio risale alla stagione 2017/18
Reduce dalla sconfitta esterna sul campo dell’Udinese di Kosta Runjaic, il Torino si prepara a ospitare il Sassuolo allo Stadio Olimpico Grande Torino in occasione della 36ª giornata di campionato.
Mancano tre turni alla fine della stagione e i granata, dopo il passo falso contro i bianconeri, sembrano aver fatto un paio di passi indietro rispetto alle ultime prestazioni. Un finale con poche motivazioni di classifica, ma che resta da onorare nel migliore dei modi per chiudere con dignità un’annata complessivamente negativa.
La prossima sfida contro i neroverdi proporrà il confronto in panchina tra D’Aversa e Fabio Grosso, che non si affrontano da ben otto anni.
Primo incrocio in otto anni tra i due tecnici
I due tecnici si sono incrociati infatti in una sola stagione nel corso delle rispettive carriere, per un totale di tre confronti, Coppa Italia compresa.
Si tratta della stagione 2017/18, quando l’attuale allenatore granata guidava il Parma, mentre Grosso sedeva sulla panchina del Bari. Gli incroci avvennero dunque in Serie B, rendendo quello di venerdì il primo confronto tra i due nel massimo campionato.
I precedenti tra D’Aversa e Grosso
In quell’annata, il primo scontro arrivò in Coppa Italia: a passare il turno fu il Bari di Grosso, grazie alla doppietta di Cristian Galano, che ribaltò l’iniziale vantaggio del Parma firmato da Emanuele Calaiò. In campionato, invece, la gara d’andata si chiuse sullo 0-0, mentre al ritorno D’Aversa si prese la rivincita conquistando la sua prima vittoria contro il campione del mondo: 1-0 deciso da un gol di Riccardo Gagliolo.