Probabile formazione Bologna: c'è l'ex Soriano in appoggio di Palacio - Toro.it

Probabile formazione Bologna / Mihajlovic perde per infortunio Medel in mediano ma ritrova Dzemaili che dovrebbe partire dal primo minuto

Toro, attento agli ex. Da Sinisa Mihajlovic a Roberto Soriano, passando per Blerim Dzemaili, sono diversi i rossoblù che hanno un passato tra le fila granata e che già in passato hanno saputo farsi rimpiangere o comunque far male alla loro vecchia squadra. Il tecnico serbo, proprio con il Bologna, lo scorso anno vinse a Torino 3-2, Blerim Dzemaili (che quest’oggi potrebbe tornare in campo dal primo minuto considerata l’indisponibilità di Gary Medel) ha già segnato più di un gol al Torino. E poi c’è Roberto Soriano, che nel 4-2-3-1 agirà da trequartista centrale, che vuole dimostrare di non essere il giocatore visto nei suoi mesi in granata.

Probabile formazione Bologna

A difendere la porta del Bologna ci sarà come sempre Skorupski, la linea a quattro di difesa sarà invece composta, da destra verso sinistra, da Tomiyasu, Danilo, Bank e Mbaye. Quest’ultimo torna titolar vista l’assenza di Denswil (fermato da un problema fisico). I due mediani dovrebbero essere Dzemaili e Poli, mentre ad agire alle spalle dell’unica punta Palacio sarà il terzetto composto da Orsolini, Soriano e Sansone.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bank, Mbaye; Dzemaili, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. A disp. Da Costa, Sarr, Paz, Corbo, Svanberg, Schouten, Skov Olsen, Santander, Dominguez. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dijks, Krejci, Medel, Denswil.