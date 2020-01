Le ultime dal "Grande Torino": out Rincon, gioca Meité - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna: Mazzarri sceglie il 3-4-2-1, tornano Izzo e Nkoulou. Davanti Verdi e Berenguer appoggiano Belotti

L’ex Verdi, riposato dopo aver scontato il turno di squalifica in Coppa Italia, con Berenguer alle spalle di Belotti: il Torino di Mazzarri cambia appena di una virgola rispetto all’ultima – e vittoriosa – partita di campionato contro la Roma. L’unica variazione, per la sfida interna contro il Bologna, è però di peso: Tomas Rincon, infatti, non sarà della partita a causa di un forte attacco febbrile che lo ha colpito nella notte. Il venezuelano non figura nemmeno in panchina e al suo posto giocherà Soualiho Meité. In difesa conferma per Djidji al fianco di Izzo e Nkoulou, mentre sulle fasce Aina vince come da previsioni il ballottaggio con Laxalt e si prende la corsia mancina.

Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Bremer, Bonifazi, Laxalt, Millico, Edera. All. Mazzarri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. A disp. Da Costa, Sarr, Paz, Corbo, Svanberg, Dzemaili, Skov Olsen, Santander, Dominguez. All. Mihajlovic