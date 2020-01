Mihajlovic, lo striscione della Maratona: "Sinisa uomo vero" - Toro.it

Prima di Torino-Bologna, all’esterno dello stadio “Grande Torino”, è comparso uno striscione dedicato a Sinisa Mihajlovic da parte della curva Maratona

La curva Maratona omaggia Mihajlovic. Uno striscione recante la scritta “Sinisa uomo vero!” è comparso nel piazzale antistante l’ingresso nord dello stadio “Grande Torino”, a pochi minuti dalla sfida che i granata giocheranno contro il Bologna guidato dal predecessore di Mazzarri. Il tecnico serbo ha ritirato ieri, nel capoluogo piemontese, il Premio Coraggio 2019. La sua battaglia contro la leucemia sta procedendo in maniera incoraggiante: “A 75 giorni dal trapianto sta andando tutto bene”, ha dichiarato nel corso della serata. E oggi sfiderà la sua vecchia squadra: al Toro i tifosi non l’hanno dimenticato. Leggere per credere.