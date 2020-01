Torino-Bologna, continua lo sciopero del tifo - Toro.it

I gruppi organizzati continuano nella loro protesta: per Torino-Bologna nessuno striscione in curva Maratona. E la Primavera…

Curva Primavera (ancora) semi-deserta, Maratona senza striscioni dei gruppi organizzati e non stracolma. Gli ultras di parte granata continuano nello sciopero cominciato dopo i Daspo comminati ai Torino Hooligans a inizio dicembre scorso. Anche per la sfida interna contro il Bologna sta andando in scena la protesta del tifo organizzato: Maratona meno colorata e ricolma del solito, Primavera – specie al primo anello – praticamente vuota. E questa volta, in quest’ultimo settore, non sono presenti nemmeno i ragazzi del Settore Giovanile, che nelle ultime uscite casalinghe avevano reso il colpo d’occhio meno desolante.