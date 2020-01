Torino-Bologna, la moviola in diretta: arbitra Piccinini - Toro.it

La moviola in diretta della partita Torino-Bologna, sfida tra le squadre di Mazzarri e Mihajlovic valida per l’ultima giornata del girone di andata

Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere Torino-Bologna, la sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Per l’arbitro si tratta della prima volta contro la formazione granata: non ci sono infatti precedenti nella carriera del fischietto. A coadiuvarlo gli assistenti Emanuele Prenna e Luca Mondin di Molfetta e Treviso. Al Var ci sarà invece Luca Banti, assistente al Var Pasquale De Meo di Foggia. IV Uomo Valerio Marini. A seguire la moviola in diretta della partita.