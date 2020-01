LIVE Torino-Bologna: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Bologna, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A. Torino-Bologna è il match in programma alle 15 che vedrà di fronte le squadre di Mazzarri e di Mihajlovic. L’attuale allenatore granata affronta il tecnico del quale ha preso il posto, nel gennaio del 2018. Proprio il Bologna, oltretutto, è il primo avversario che allora Mazzarri aveva incontrato, alla sua prima panchina con il Toro. Nell’ultimo precedente tra i due, con le stesse squadre, fu Mihajlovic a battere Mazzarri. In campionato i granata sono reduci dalla vittoria di Roma, 2-0, mentre i felsinei dall’1-1 agguantato in pieno recupero in casa, contro la Fiorentina. Segui la diretta di Torino-Bologna su Toro.it.

Torino-Bologna: il prepartita

Ore 12.45 Mancano oltre due ore al fischio d’inizio della sfida tra il Toro di Mazzarri e il Bologna di Mihajlovic. Intorno lo stadio la situazione è ancora molto tranquilla: arrivano i primi tifosi in attesa dell’apertura dei cancelli ma anche oggi, come già accaduto nelle ultime occasioni, potranno esserci contestazioni e sciopero del tifo, in particolare in Curva Primavera. I pullman delle squadre arriveranno non prima delle 13.30. Poi come di consueto ci sarà la ricognizione del campo e il ritorno negli spogliatoi, in attesa del riscaldamento che precederà la partita. Come già accaduto in Coppa, anche oggi l’arbitro sarà un debuttante contro il Toro: ci sarà Piccinini della sezione di Forlì, mentre al Var ci sarà Banti.

Torino-Bologna: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Torino e Bologna.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Djidji, Bonifazi, Laxalt, Meitè, Millico, Edera. All. Mazzarri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Dzemaili, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. A disp. Da Costa, Sarr, Paz, Corbo, Svanberg, Schouten, Skov Olsen, Santander, Dominguez. All. Mihajlovic

Torino-Bologna: dove vederla in tv e streaming

La sfida di domenica 12 gennaio tra Torino e Bologna sarà trasmessa in diretta su Sky, canale 253. In streaming, invece, sarà possibile seguire la partita su Sky Go, l’app di Sky. La diretta web sarà invece su Toro.it.

Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Torino-Bologna: la diretta

Calcio d’inizio alle 15