Toro, basta Berenguer: Bologna k.o. e zona Europa a due punti - Toro.it

Torino-Bologna finisce 1-0: ai granata basta un gol di Berenguer all’undicesimo del primo tempo. Palacio spreca tutto, Sirigu sugli scudi

Basta Berenguer. Il gol all’undicesimo dello spagnolo regala al Torino i tre punti nella sfida contro il Bologna. Per i granata è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Roma. Un successo che consente a Mazzarri di guardare di nuovo l’Europa in faccia: a questo punto, infatti, il sesto posto occupato dal Cagliari è distante appena due punti. La bontà è nella fine, ma quanta fatica nel viaggio. Il Toro, stanco anche per la Coppa Italia, soffre e viene graziato tre volte da Palacio. Il suo lo fa, come al solito, anche Sirigu: che si prende i cori e gli applausi nei minuti concitati di un finale brutto ma vincente.

Torino-Bologna 1-0: la partita

Le zolle inceppano le trame almeno quanto lo fanno i duri contrasti che caratterizzano già i primi istanti di Torino-Bologna. I felsinei partono meglio, ma alla prima occasione il Toro passa: Verdi, per Belotti, per Berenguer. Segna lo spagnolo, ma esulta tutto il tridente. Gioisce meno Mazzarri, che viene ammonito per proteste subito dopo il gol. La gara si accende ma procede sincopata: Orsolini scalda Sirigu, il Gallo va a centimetri dal raddoppio, Verdi incoccia il palo e si dispera.

Bologna spigliato, Toro sottoritmo. E così l’avvio di ripresa è un assolo rossoblu. Poli spara fuori di un soffio, Palacio colpisce il legno di testa, poi fallisce un rigore da sette metri – tutto solo davanti a Sirigu non centra lo specchio -.

WM tampona con Laxalt per un infuriato Verdi. I granata reggono, ma Mihajlovic spinge con Santander, Skov Olsen e il “nuovo” Dominguez. Il finale è di passione. Sirigu blinda su Palacio, poi il Toro brinda: successo sudato.