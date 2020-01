Berenguer: "I fischi? La gente se vuole lo fa, noi dobbiamo dare il meglio" - Toro.it

Alex Berenguer parla dopo Torino-Bologna: l’autore del gol decisivo per l’1-0 commenta la vittoria dei suoi. E la sua crescita

Alex Berenguer è intervenuto nel dopopartita di Torino-Bologna 1-0, commentando il suo folgorante inizio di 2020: “Sono contento per il lavoro che sto facendo, sono in ottima forma. Ho fatto anche gol, poi il rigore col cucchiaio. Oggi abbiamo fatto una buona partita di squadra, poi il risultato è arrivato”. Dalle difficoltà al buon momento: “Alla fine la gente se vuole fischiare fischia, tu non puoi fare niente. Devi fare il meglio solo”.

Berenguer dopo Torino-Bologna

“Abbiamo giocato a Roma, poi contro il Genoa, poi oggi: è stata una settimana pesante. Il mio ruolo? In Spagna giocavo esterno alto, qui col sistema che usa il mister sono diventato un trequartista. E per ora sto facendo bene”.