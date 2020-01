De Leo: "La sconfitta? Dobbiamo prendercela con noi stessi" - Toro.it

Emilio De Leo a fine partita commenta la sconfitta del Bologna per mano del Torino nell’ultima sfida del girone d’andata

A commentare la sfida, come già alla vigilia, è De Leo, uno dei collaboratori di Mihajlovic. “Questa era un’occasione più unica che rara, come ha detto Mihajlovic ai ragazzi negli spogliatoi, se non siamo riusciti a capitalizzare non possiamo che prendercela con noi stessi. Ci è mancata la stoccata, ci sono mancate delle scelte quando c’era da decidere la soluzione. Nella ripresa invece siamo riusciti a costruire, c’è mancata solo la conclusione”. Sui cambi: “Col senno di poi è facile, ma finche abbiamo mantenuto gli undici iniziali stavamo facendo una discreta partita, abbiamo inserito Dominguez per sfruttare un uomo in più in fase offensiva, poi è toccato a Santander con la sua fisicità. I ragazzi hanno fatto tutti bene, sia i primi undici che gli altri”.

De Leo sugli episodi arbitrali

“L’arbitro? Abbiamo visto di sfuggita alcuni episodi, non sarei corretto e preciso. Questa partita è stata molto spezzettata e questo ha giovato di più al Torino e meno a noi”, ha detto De Leo.

“Non possiamo dire che non si è costruito, tutte le sconfitte sono dolorose, è un po’ come morire come dice spesso Mihajlovic. Dolorosa è perché dobbiamo prendercela con noi stessi, non possiamo parlare di altro, non ci va di parlare di arbitri o di strategie difensive degli avversari”.