Probabile formazione Torino / Elmas e Salama sperano nell’esordio ma anche a Bologna partiranno dalla panchina

Manca sempre meno alla sfida tra Bologna e Torino. In vista di questa difficile e importante trasferta Paolo Vanoli sta preparando la formazione dei granata. Il tecnico si trova alle prese con diverse assenze, ma può contare sugli innesti del mercato invernale. Nessun tipo di dubbio in porta con MIlinkovic-Savic a difendere i pali. I due difensori centrali davanti a lui saranno i soliti Maripan e Coco. A destra va verso la riconferma Walukiewicz al posto di Pedersen. Il polacco infatti oltre a garantire più copertura difensiva permetterebbe anche alla squadra di passare dal 4-2-3-1 alla difesa a tre a partita in corso senza ricorrere a sostituzioni. A sinistra Biraghi è in vantaggio su Sosa dopo il buon impatto avuto contro il Genoa.

Emergenza a centrocampo: 3 giocatori indisponibili

A centrocampo Paolo Vanoli si trova in seria difficoltà. Infatti contro il Genoa Tameze si è infortunato e Ricci e stato squalificato. Se a queste due assenze si aggiunge quella di Ilic ai granata rimangono solamente tre giocatori a giocarsi i due posti in mediana. Il primo posto dovrebbe essere, a meno di clamorose sorprese, di Linetty che giocherebbe da regista. Per l’ultimo posto sono attualmente in corsa Gineitis e Casadei con il lituano più avanti nonostante l’ottimo esordio dell’Italiano contro il Genoa. Il numero 66 infatti è più pronto del numero 22 che in questa stagione ha giocato poco e potrebbe non avere i 90 minuti nelle gambe.

Solito tridente dietro ad Adams

In attacco Vanoli va verso la riconferma del solito quartetto. Come trequartista Vlasic con Elmas pronto a subentrare a partita in corso, largo a sinistra il solito Karamoh mentre largo a destra giocherà Lazaro. In panchina Salama e Elmas pronti ad entrare per dare una mano. Unica punta ovviamente giocherà Adams che è già a 7 gol in Serie A. Sanabria ancora una volta partirà dalla panchina.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli 11 a cui probabilmente si affiderà Vanoli.

Probabile formazione del Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Dembelè, Masina, Sosa, Pedersen, Elmas, Dalla Vecchia, Casadei, Sanabria, Salama All: Vanoli

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Ilic, Njie, Tameze

Squalificati: Ricci