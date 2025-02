Vincenzo Italiano sta preparando la formazione in vista della sfida contro il Torino: per lui due assenze importanti

In vista della sfida di stasera tra Bologna e Torino, Vincenzo Italiano sta preparando la formazione. con ogni probabilità la sua squadra scenderà in campo con un 4-2-3-1 come anche il Torino. In porta Ravaglia partirà titolare. La coppia di centrali sarà la solita composta da Beukema e Lucmi. I due centrali giocano molto bene insieme e con la loro fisicità hanno messo in difficoltà molti attaccanti. Come terzino destro giocherà Holm. A sinistra c’è un duello senza esclusione di colpi tra Miranda e Lykogiannis. Entrambi hanno totalizzato 4 assist in campionato ed entrambi sono due terzini molto offensivi. Per ora però ad essere in vantaggio è lo spagnolo.

Tra centrocampo e trequarti: le assenze si fanno sentire

Il centrocampo a due vedrà due giocatori con caratteristiche molto diverse: Freuler e Moro. I due si completano e da loro partono le azioni offensive del Bologna di Italiano. Sulla trequarti il titolare sarà Fabbian a causa delle pesanti assenze con cui deve fare i conti l’ex allenatore della Fiorentina. Infatti sia Odgaard che Ferguson non saranno della partita. Per loro si stima un rientro tra la 28esima e la 29esima giornata di questo campionato. Largo a sinistra partirà Dominguez che con il suo dribbling sa sempre rendersi pericoloso. A destra invece giocherà Ndoye. Il numero 11 prenderà il posto di Orsolini che ha recuperato dall’infortunio ma non è al 100% e quindi partirà dalla panchina

Castro preferito a Dallinga

L’attaccante titolare sarà il giovane argentino: Santiago Castro. Il numero 9 ha dimostrato di essere un attaccante completo in grado anche di abbassarsi e giocare con i suoi compagni per creare combinazioni pericolose. In panchina pronto ad entrare ci sarà Dallinga che all’andata aveva segnato contro i granata il suo primo gol in Serie A proprio subentrando dalla panchina.

La probabile formazione del Bologna

Ecco gli 11 giocatori a cui probabilmente si affiderà Italiano.

Probabile formazione del Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro. A disp: Skorupski, Bagnolini, Calabria, Casale, Erlic, Lykogiannis, De Silvestri, Pobega, El Azzouzi, Aebsicher, Orsolini, Dallinga, Cambiaghi, Pedrola All. Italiano

Indisponibili: Odgaard, Ferguson

Squalificati: nessuno