La probabile formazione del Genoa per la sfida al Torino di Juric: in attacco ci sono Gudmundsson e Retegui

Mancano poche ore alla sfida tra Genoa e Torino. Calcio d’inizio in programma questo pomeriggio, alle ore 15:00, allo Stadio Marassi di Genova. La 20^ giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, si apre proprio con la sfida dei granata in trasferta. Partita complicata per il Toro. Gilardino dovrà fare a meno di Thorsby, Ekuban e Puscas, Malinovskyi è in dubbio. Senza Dragusin, partito direzione Tottenham, Gilardino cambia la difesa. Qualche ballottaggio, ma tante certezze. Di seguito le probabili scelte.

Genoa: Badelj in regia

Genoa di Gilardino che scenderà in campo con un 3-5-2. In porta confermato il numero 1 Martinez. Difesa a 3 composta da De Winter, Bani e Vazquez. Sulle fasce Sabelli a destra e Haps – in vantaggio su Aaron Martin – a sinistra. In mezzo al campo Frendrup, Badelj in regia e Junior Messias dovrebbero essere i tre giocatori schierati da Gilardino: Malinovskyi scalpita, ma è in dubbio e potrebbe non partire dal 1′. In attacco, senza Ekuban e Puscas, ci saranno Gudmundsson e Retegui.

La probabile formazione del Genoa

Ecco il possibile undici di Gilardino per la sfida al Torino:

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vazquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Haps; Gudmundsson, Retegui. A disp. Sommariva, Leali, Maturro, Vogliacco, Galdames, Strootman, Martin, Fini, Malinovskyi. All. Gilardino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Thorsby, Ekuban, Puscas