La probabile formazione del Torino per la trasferta contro il Genoa di Gilardino: pochi dubbi per Juric nell’11 titolare

Una formazione che, queste le indiscrezioni, sarà totalmente confermata. Il Toro in campo a Marassi sarà infatti quasi certamente lo stesso che ha battuto il Napoli pochi giorni fa. Questo perché in alcuni reparti Juric ha delle certezze e può anche contare sul recupero e sulla crescita di giocatori come Djidji e Lazaro. Vediamo nel dettaglio quelle che potrebbero essere le scelte dell’allenatore granata.

Torino, Djidji verso la conferma

Il Torino scenderà in campo con l’ormai consolidato 3-5-2 (che diventa un 3-4-1-2 in fase di possesso). La difesa ha ritrovato Djidji titolare già contro i partenopei e il francese ha buone chance di essere di nuovo schierato dal primo minuto a Marassi. Al suo fianco due giocatori insostituibili come Buongiorno e Rodriguez. In mediana Juric non avrà a disposizione Linetty, non al meglio (altro assente Karamoh, che per tutta la settimana non si è allenato come Juric in conferenza stampa ha svelato): questo favorisce ancora una volta Ricci, che sarà affiancato da Ilic.

Juric ha fiducia in Lazaro

Sulle fasce Bellanova sarà il titolare a destra mentre sulla sinistra Lazaro ancora una volta dovrebbe vincere il ballottaggio con Vojvoda. Vlasic agirà dietro le punte: sia Sanabria che Zapata sono a caccia del primo gol in trasferta. Parte più indietro nelle gerarchie Pellegri, pronto a subentrare contro una squadra che gli è rimasta nel cuore. Lo stesso vale per Radonjic: il tecnico non ha chiuso ad un suo impiego, restando possibilista, ma anche la partenza del calciatore sembra altrettanto probabile.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Genoa:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Tameze, Gineitis, Vojvoda, Soppy, Seck, Radonjic, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Linetty, Schuurs, Karamoh