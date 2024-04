La probabile formazione dell’Inter / Poco turnover per Inzaghi che vuole festeggiare lo scudetto con una vittoria in casa

Dopo aver vinto il derby e lo scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi ospita il Torino. Prima della festa in giro per la città, i nerazzurri vogliono un’altra vittoria. Toro che invece è alla ricerca di punti per inseguire l’Europa. Nelle fila dell’Inter, c’è uno squalificato: Denzel Dumfries. Cuadrado ha recuperato e sarà a disposizione, al contrario di Acerbi che è affaticato. Anche Dimarco è affaticato, al polpaccio. Per il resto, per quanto riguarda la formazione, si prospetta un leggero turnover per l’Inter. Di seguito, le probabili scelte.

La difesa non cambia

Modulo dei campioni d’Italia che rimane lo stesso di sempre: il 3-5-2. In porta confermato il numero 1 Sommer, preferito al numero 77 Audero. In difesa, senza Acerbi, ci sarà de Vrij a sostituirlo. Difesa a 3 composta quindi da Pavard, de Vrij e Bastoni. Questo reparto quindi, sarà quello titolare a tutti gli effetti. Per quanto riguarda invece attacco e centrocampo, ci sono dei dubbi.

Rotazioni in mezzo al campo e in attacco

Sulle fasce, senza Dumfries, a destra Darmian è in vantaggio su Bisseck. Sulla sinistra invece, c’è una sorpresa. Né Dimarco né Carlos Augusto, dovrebbe giocare dal 1′ Buchanan. Canadese classe 1999. In mezzo al campo, in posizione di regia, riposa Calhanoglu: al suo posto gioca Asllani. Ai suoi lati Barella a sinistra e Frattesi a destra. Si riposa quindi anche Mkhitaryan. Non dovrebbe esserci invece nessun cambiamento in attacco. Thuram giocherà dall’inizio e al suo fianco ci sarà come al solito Lautaro Martinez. Arnautovic potrebbe però trovare spazio a partita in corso, così come Alexis Sanchez.

La probabile formazione dell’Inter

Ecco il possibile undici di Inzaghi per la sfida al Torino:

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Buchanan; Thuram, Martinez. A disp. Audero, Di Gennaro, Bisseck, Cuadrado, Sensi, Mkhitaryan, Calhanoglu, Carlos Augusto, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. All. Inzaghi.

Squalificati: Dumfries

Indisponibili: Acerbi, Dimarco