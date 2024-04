La probabile formazione del Torino / In attacco Sanabria è favorito su Okereke per giocare come partner di Zapata

Senza vittorie, l’Europa si allontana sempre di più per il Toro. Solo 2 punti nelle ultime 3 partite e domani all’ora di pranzo c’è la sfida ai campioni d’Italia dell’Inter. La rosa del Toro, in questo momento, è davvero corta. Juric dovrà fare a meno di Schuurs, Djidji e Gineitis. Inoltre, non recupera Sazonov dai problemi di tendinite. Rientrano però Pellegri dall’infortunio e Ricci dalla squalifica. Rispetto alle ultime gare, Juric cambiera qualcosa. Di seguito, le probabili scelte.

Vojvoda in difesa

Modulo confermato: solito 3-4-1-2. In porta c’è il titolare fisso, Vanja Milinkovic-Savic. Difesa a 3 che invece potrebbe cambiare totalmente. Al centro, Alessandro Buongiorno non si tocca. Alla sua destra, senza Schuurs e Djidji, non ci sarà Tameze ma giocherà Vojvoda. Ha già fatto il braccetto quest’anno, nelle gare contro Lecce (vinta 0-1) e Udinese (vinta 0-2). Sulla sinistra invece, possibile il ritorno di Masina dal primo minuto. In quel ruolo, può essere preferito a Rodriguez.

Torna Tameze a centrocampo

Sulla fascia destra gioca Bellanova e non ci sono dubbi. Su quella sinistra invece, con Vojvoda in difesa e Masina titolare, il ballottaggio sarebbe tra Rodriguez e Lazaro. Lo svizzero capitano del Torino, è favorito. In mezzo al campo torna il titolare Ricci, in un ottimo momento di forma. Al suo fianco, come ha detto Juric in conferenza stampa, ci sarà Adrien Tameze. Panchina quindi per Linetty e Ilic. Sulla trequarti gioca Vlasic come sempre. Davanti poi ci sono le due punte. Zapata è insostituibile ed è l’unico che segna, a fargli compagnia Sanabria è in vantaggio su Okereke.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida all’Inter:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Tameze, Ricci, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Lovato, Dellavalle, Lazaro, Linetty, Ilic Ciammaglichella, Kabic, Okereke. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Djidji, Gineitis, Sazonov