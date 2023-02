L’ex difensore del Torino rientra dalla squalifica proprio nel derby. Chiesa e Pogba in panchina: la probabile formazione della Juventus

Non sarà la prima volta che affronterà il Torino da avversario, ma vedere Gleison Bremer in campo con la maglia a strisce bianche e nere non può che fare un certo effetto ai tifosi granata. Sarà proprio il brasiliano a guidare la difesa a tre della Juventus, ai suoi lati invece spazio a Danilo e Alex Sandro mentre tra i pali gioca Szczesny.

Probabile formazione Juventus

La grande novità nella formazione della Juventus riguarda il centrocampo: con Locatelli squalificato dovrebbe toccare a Paredes, l’argentino non sta però vivendo un buon momento di forma ed è per queso che Allegri sta pensando di lanciare Barrenechea in cabina di regia nel suo 3-5-1. Le mezzali saranno invece Fagioli e Rabiot. Sulle fasce spazio e Cuadrado (favorito nel ballottaggio con De Sciglio) e Kostic. Infine, per quanto riguarda l’attacco, giocherà Di Maria a supporto di Vlahovic. Partiranno dalla panchina Pogba e Chiesa.

Probabile formazione Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Pogba, Bonucci, Paredes, De Sciglio, Barbieri, Iling Jr., Soulé, Kean, Chiesa. All. Allegri

Squalificati: Locatelli

Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti