Probabile formazione Torino / Ricci partirà dalla panchina, ballottaggio tra Linetty e Adopo per una maglia da titolare

Nikola Vlasic alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca e non sarà a disposizione di Ivan Juric per il derby di domani sera. La buona notizia per l’allenatore è che potrà contare, almeno in parte, su Samuele Ricci: il centrocampista negli ultimi giorni si è allenato in gruppo ma il tecnico non lo schiererà dal primo minuto. Lo ha spiegato lui stesso nella conferenza stampa della vigilia: non vuole correre rischi e per questo lo utilizzerà solamente a partita in corso. Difficilmente lo lascerà in panchina per tutta la gara, anche perché, lo dicono le statistiche, il Torino con Ricci e quello senza sono due squadre completamente differenti che viaggiano anche a una media punti diversa.

La probabile formazione del Torino

Al posto del numero 28 giocherà uno tra Karol Linetty e Michel Adopo, con il primo favorito sul secondo per una maglia da titolare. Per quanto riguarda il resto della formazione, a difendere i pali della porta granata sarà come sempre Vanja Milinkovic-Savic con Koffi Djidji, Perr Schuurs e Alessandro Buongiorno davanti a lui. Con Ola Aina squalificato, Wilfried Singo è sicuro di una maglia da titolare sulla fascia destra mentre a sinistra Ricardo Rodriguez è favorito su Mergim Vojvoda. In mezzo al campo poi ci sarà dal primo minuto Ivan Ilic: il serbo non è ancora al meglio ma Juric non ha intenzione di rinunciare a lui. Antonio Sanabria sarà il terminale offensivo della squadra con alle sue spalle Aleksej Miranchuk e Yann Karamoh. Quest’ultimo è in vantaggio nel ballottaggio con Nemanja Radonjic.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Bayeye, Vojvoda, Ricci, Adopo, Gineitis, Radonjic, Seck. All. Juric

Squalificati: Aina

Indisponibili: Zima, Lazaro, Vieira, Vlasic, Pellegri.