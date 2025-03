La probabile formazione del Torino per la sfida contro la Lazio di Baroni. Vanoli non ha dubbi e punta sui suoi titolari

Rispetto alla gara contro l’Empoli, Vanoli cambierà qualcosa. O meglio, tornerà alla normalità con il consolidato 4-2-3-1. Niente 3-5-2 o 4-3-3 almeno dall’inizio. Tutti i giocatori che erano impegnati con la propria Nazionale sono rientrati e sono disponibili. 6 sono invece i giocatori fermi ai box. Si tratta di Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie e Salama. Walukiewicz invece ha recuperato e ci sarà. Vanoli non ha dubbi e punterà sui titolari. Di seguito, le probabili scelte.

La difesa e il centrocampo

Il modulo è il 4-2-3-1. In porta gioca il titolare: Vanja Milinkovic-Savic. I due difensori centrali davanti a lui sono Maripan a destra e Coco a sinistra. Il primo ha avuto un piccolo problema fisico in Cile, ma sta bene. Il secondo invece è galvanizzato dal gol con la sua Nazionale. A destra rientra Walukiewicz, preferito a Pedersen, nel ruolo di terzino destro. Masina e Dembelé in panchina. Mentre a sinistra c’è Biraghi preferito a Sosa. In mezzo al campo Ricci e Casadei non possono mancare. Gineitis scalpita dopo il suo gol con la Lituania ma parte sfavorito. Panchina per Tameze, Linetty e Ilic.

L’attacco

Sulla trequarti sono pronti ad agire i soliti 3. Lazaro a destra, Vlasic al centro ed Elmas a sinistra. Karamoh in panchina, pronto a subentrare. Nel ruolo di unica punta, gioca Adams. Sanabria parte dalla panchina ma ha voglia di lasciare il segno. Formazione che vince, non si cambia.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli 11 del Torino probabili per la Lazio.

Probabile formazione del Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Sosa, Masina, Dembelé, Pedersen, Linetty, Ilic, Gineitis, Tameze, Karamoh, Sanabria. All: Vanoli.

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie, Salama

Squalificati: nessuno