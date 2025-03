Le possibili scelte di Marco Baroni per la sfida in programma stasera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma

Pausa terminata, weekend completato e si inizia una nuova settimana con una particolarità: la partita del Torino. I granata chiudono il 30° turno di Serie A andando a fare visita alla Lazio. Una partita per certi versi storica, tra due delle squadre più gloriose di tutta Italia, che diventa di importanza ancor maggiore per gli obiettivi di entrambe. I biancocelesti vogliono infatti rimanere aggrappati al treno per la Champions League, mentre i granata – con la salvezza ormai raggiunta – hanno lo scopo di ottenere quanti più punti possibili senza pressioni per vedere fin dove possono arrivare.

Le possibili scelte di Baroni

Qualche cambio per Baroni, che ha avuto la possibilità di lavorare sull’aspetto tecnico e mentale in seguito alla brutta sconfitta per 5-0 contro la Lazio. Sarà ancora 4-2-3-1 per la formazione capitolina, ma cambierà qualche interprete. In porta confermato Provedel, che avrà davanti a sé Marusic, Romagnoli, Gila e la novità Hysaj – vista l’ennesima assenza per infortunio di Nuno Tavares. In mediana ci saranno i titolarissimi Guendouzi e Rovella, con Dia nel ruolo di trequartista. Non si toccano Isaksen e Zaccagni, mentre con l’infortunio di Castellanos la punta sarà Noslin. Tra i biancocelesti, inoltre, mancherà Vecino per squalifica.

La probabile formazione della Lazio

Ecco la possibile formazione della Lazio per la sfida contro il Torino in programma questa sera:

Probabile formazione Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Pellegrini, Provstgaard, Gigot, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Tchaouna. All: Baroni

Squalificati: Vecino

Indisponibili: Ibrahimovic, Tavares, Castellanos