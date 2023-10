Dopo aver ascoltato con attenzione le parole di Juric in conferenza stampa, ecco la probabile formazione del Torino per la trasferta di Lecce

Tameze e Zapata a Lecce ci saranno ma nessuno dei due dovrebbe scendere in campo nella formazione titolare: i due combattono da giorni con alcune noie fisiche e difficilmente Juric, come lui stesso ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia, li schiererà nella formazione titolare. Più probabile che possano entrare in campo a partita in corso, nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Partono dalla panchina anche Ilic e Radonjic. “Al momento faccio delle scelte tecniche diverse”, ha detto l’allenatore. Tenuto conto delle dichiarazioni del croato, che ha fatto riferimento anche a un eventuale cambio modulo, ecco la probabile formazione del Torino contro il Lecce.

Conferma per Pellegri, in coppia con Sanabria

Il sistema di gioco scelto da Juric dovrebbe essere il 3-4-1-2, con Milinkovic-Savic ancora tra i pali. In difesa torna al centro il recuperato Buongiorno, che senza Schuurs sarà ancora di più uno dei leader della squadra. Al suo fianco ci sarà sicuramente Rodriguez mentre nel ruolo di terzo centrale potrebbe agire Vojvoda, che al momento è in vantaggio nel ballottaggio con Sazonov. A centrocampo dovrebbe essere ancora il turno di Linetty, visto il complicato momento di Ilic, che sarà coadiuvato da Ricci. Fasce presidiate da Bellanova sulla fascia destra e Lazaro su quella sinistra, considerata anche l’indisponibilità di Soppy. A proposito di indisponibili, non ci sarà neppure Vlasic, che come da protocollo starà a riposo per ancora qualche giorno dopo la violenta botta alla testa subita contro l’Inter che gli ha causato ancLa coppia d’attacco sarà forme uno svenimento in campo. In attacco spazio quindi alla coppia formata da Pellegri e Sanabria supportata da Seck.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Seck; Pellegri, Sanabria. A disp.: Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Sazonov, Antolini, Tameze, Gineitis, Ilic, Radonjic, Zapata, Karamoh. All. Juric

Indisponibili: Schuurs, Soppy, Djidji, Vlasic

Squalificati: nessuno