Verso Lecce-Torino, la probabile formazione di D’Aversa in vista della sfida ai granata: non ci saranno Dermaku e Blin

Archiviata la sconfitta contro l’Inter, i granata ripartono da Lecce (qui i precedenti del match). Oggi, sabato 28 ottobre, gli uomini di Juric scenderanno in campo al Via del Mare contro la squadra di D’Aversa, protagonista di un ottimo avvio di stagione. I giallorossi si trovano infatti al decimo posto in classifica, a quota 13 punti e a 4 distanze dal Toro. Ma la vittoria, per i salentini, manca ormai da più di un mese: ecco perché il Toro dovrà sfruttare questo momento e cercare i tre punti per smuovere la classifica.

Novità Banda in attacco?

Rispetto alla formazione che ha affrontato l’Udinese, D’Aversa dovrebbe cambiarne due. A centrocampo scalpita Rafia, che ha trascorso in panchine la gara contro i bianconeri. Nel tridente offensivo, invece, potrebbe esserci Banda dal primo minuto, a discapito di Almqvist. Per il resto non dovrebbero esserci novità, con Falcone in porta e il quartetto difensivo formato da Gallo, Baschirotto, Pongracic e Gendrey. In mediana, ad affiancare il tunisino, dovrebbero esserci Kaba e Ramadani, mentre in attacco Krstovic e Strefezza completerebbero il tridente con Banda.

La probabile formazione del Lecce

Probabile formazione Lecce (4-3-3): Falcone; Gallo, Baschirotto, Pongracic, Gendrey; Rafia, Ramadani, Kaba; Banda, Krstovic, Strefezza. A disposizione: Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Touba, Samek, Piccoli, Almqvist. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dermaku, Blin