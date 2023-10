I precedenti tra Lecce e Torino / 10 i precedenti in Serie A giocati in Puglia, che sorridono ai giallorossi

Dopo una settimana ricca di notizie, tra infortuni e calcio giocato, il Torino si appresta a ripartire da Lecce, per mettere alle spalle l’ultimo periodo molto negativo e ritrovare una vittoria che ormai manca dalla sfida contro la Salernitana. I granata visitano una squadra in salute, reduce da un buon inizio di campionato per quelle che erano le aspettative, nonostante nelle ultime gare abbia abbassato i propri ritmi. Per quanto riguarda i precedenti, sono 10 le volte in cui Lecce e Torino si sono incontrate in Salento, con un bilancio che sorride ai padroni di casa. 4, infatti, sono le vittorie e i pareggi, mentre il Toro è uscito vittorioso dal Via del Mare solamente in due occasioni, tra cui quella dello scorso anno. Nella scorsa stagione, i ragazzi di Juric si sono imposti con uno 0-2 che ha portato le firme di Singo e Sanabria. Era la seconda vittoria consecutiva senza reti subite per la squadra, che viveva un momento totalmente differente rispetto a quello attuale.

Lecce-Torino: l’ultima prima dell’esonero di Mazzarri

Uno che ricorderà sempre la città di Lecce è Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, che era salito in carica nel gennaio 2018, sedette per l’ultima volta nella panchina granata proprio nel capoluogo salentino, in occasione di una sfida datata 2019/2020. Una pesantissima sconfitta per 4-0, che seguiva quella altrettanto importante subita contro l’Atalanta (7-0), portò infatti il presidente Cairo a sollevare l’ex Napoli dal suo incarico. La squadra venne affidata poi a Moreno Longo, che riuscì a salvarsi di soli 5 punti.

Lecce-Torino: i giallorossi mandano i granata in Purgatorio

Se si parla di Lecce-Torino, ai tifosi granata più stagionati non può che venire in mente la sfida della stagione 1988/1989, in cui il Toro venne sconfitto e retrocesso matematicamente in Serie B per la seconda volta nella sua storia. Una partita drammatica, iniziata male e finita peggio, con le lacrime di tifosi e giocatori al triplice fischio. Era un calcio diverso, ma i supporters granata erano accomunati dalla stessa passione di adesso, causa anche della contestazione fatta in seguito a Caselle al momento del ritorno in Piemonte della squadra.

Lecce-Torino: la seconda retrocessione per mano dei pugliesi

Non solo nella stagione 1988/1989, però, i salentini furono i giudici della discesa agli inferi del Torino. Anche nell’annata 1999/2000, in seguito a una sconfitta, i granata allenati da Emiliano Mondonico lasciarono la massima serie, per l’ennesima volta in un breve lasso di tempo. In modo ancor più doloroso, in quel caso i padroni di casa si imposero con un 2-1 su Maltagliati e compagni, i quali erano reduci da un periodo altamente negativo.