Schuurs è una tegola per il Torino: senza di lui, da qui a gennaio, si aprono opportunità per N’Guessan e Dellavalle

Non è un periodo d’oro per il Torino, tutt’altro. I granata sono in difficoltà, per la prima volta da quando c’è Juric. In più, Perr Schuurs si è rotto il crociato. I tempi di recupero dell’olandese, dopo l’operazione, saranno lunghi: proprio per questo il Toro a gennaio interverrà sul mercato di riparazione. Intanto però, da qui a gennaio, ci potrebbero essere delle occasioni per Ange N’Guessan e Alessandro Dellavalle. La coperta in difesa è corta e i due giovani sono pronti. Entrambi hanno fatto il ritiro a Pinzolo, poi il primo è stato aggregato in maniera definitiva in Prima Squadra, mentre il secondo è rimasto a guidare la Primavera da capitano. Ivan Juric però li conosce e sa di poter contare su di loro, visto che la situazione lo preoccupa. Sia lui che il presidente però, sono fiduciosi di uscire da questo momento. Testa quindi subito alla partita di Lecce.

La difesa del Toro

La difesa del Toro al momento è decimata. Schuurs è out, così come Djidji dopo le due operazioni. Zima anche è stato operato, ma continua ad avere fastidio. Quindi gli unici 3 pronti a giocare sono Sazonov, Buongiorno (di rientro dall’infortunio) e Rodriguez. Ecco perché Juric potrebbe ricorrere all’utilizzo di N’Guessan e Dellavalle. Non dall’inizio, ma a gara in corso i due possono dare una mano.