A pochi giorni dalla gara del Via del Mare ecco il punto sugli infortunati in casa Lecce: a D’Aversa mancano solo due giocatori

Torna in campo il Torino, e lo fa al Via del Mare di Lecce. I granata visitano una squadra in salute, che contrariamente alle aspettative ha iniziato molto bene la stagione e, in questo momento, viaggia in acque più che tranquille. D’Aversa può contare su una squadra di grande talento, in cui a giocatori esperti ma non troppo anziani si mixano talenti veri e propri – scovati dal direttore Corvino – e soprattutto su una rosa praticamente quasi al completo, a differenza di Juric.

Il punto sugli infortunati giallorossi

Dopo i problemi dell’ultimo mese, Roberto D’Aversa ha recuperato un giocatore importante come Lameck Banda. Il ritorno dell’esterno zambiano permette così al tecnico ex Parma di avere un ricambio in più in avanti, dove i titolari in questo momento sono Strefezza, Krstovic e Almqvist. Ai box rimangono solamente Dermaku e Blin, fuori ormai da un po’ di tempo. Il centrale italo-albanese, dopo aver saltato quasi interamente lo scorso campionato (34 gare su 38 ai box), si è infortunato nuovamente nel mese di settembre e, nonostante sia sulla via del recupero, non è ancora pronto per giocare nel prossimo turno. Blin, invece, nella sfida del 7° turno contro il Napoli ha riportato una lesione parziale della fascia plantare sull’inserzione calcaneare del piede sinistro, con tempi di recupero di circa due mesi. Il centrocampista, quindi, non tornerà prima della sosta per le nazionali di novembre.