Il Torino fatica a segnare: Juric potrebbe decidere di schierare la coppia d’attacco per dare più peso alla fase offensiva

Proseguono i problemi in fase realizzativa per gli uomini di Juric, ormai diventati un marchio di fabbrica del Toro. Con l’arrivo di un bomber di razza come Duvan Zapata in estate si pensava quantomeno di poterli risolvere, invece ci si ritrova da punto a capo. I granata sono il terzo peggior attacco della Serie A, con soli 6 gol segnati in 9 giornate di campionato. Uno in più del Cagliari, ultimo in classifica a quota 3 punti. Una situazione sicuramente allarmante, visto che il Torino non segna da ben 4 partite consecutive. Ecco perché Ivan Juric, al Via del Mare di Lecce, potrebbe schierare un attacco a due.

Zapata-Sanabria più di un’ipotesi

Il 3-4-2-1 non sta dando i risultati sperati, questo è evidente. Il calo inaspettato di giocatori di qualità come Vlasic e Ilic ha poi influito tanto sul rendimento della squadra, che ora Juric potrebbe mandare in campo in modo diverso. La novità principale potrebbe riguardare l’attacco che, a differenza delle ultime uscite, potrebbe essere a due. I maggiori candidati a partire titolari, in caso di cambio modulo, sarebbero ovviamente Zapata – sulla via del recupero – e Sanabria, con Pellegri pronto a subentrare a gara in corso. Il paraguaiano è forse scivolato troppo facilmente in panchina, se si pensa che l’anno scorso è stato l’uomo più prolifico del Torino. Ora Juric può rilanciarlo al fianco del colombiano, per dare più peso a un reparto in evidente difficoltà. E a proposito di Zapata, il centravanti ieri ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: “Sono quasi pronto”.