Il numero 19 granata sta migliorando, contro l’Inter ha dato qualche buono spunto. Ora il giocatore classe 2000 punta il Lecce

In casa Toro c’è ancora tanto amaro in bocca e non potrebbe essere altrimenti dopo le due sconfitte, contro Juve e Inter, rimediate nelle due ultime due giornate di campionato. Però i granata cercano di guardare con positività e fiducia al futuro in vista dell’importante e ostica partita contro il Lecce. Chi permette di pensare al match contro i pugliesi con un po’ più di serenità e sicurezza è Raoul Bellanova. L’esterno ex Inter dopo un avvio di stagione difficile, nel quale ha rimediato senza alcuna ombra di dubbio prestazioni al di sotto delle aspettative, piano piano sta crescendo. Per esempio, nella partita contro la Salernitana, vinta dalla squadra di Ivan Juric, ha rimediato una prestazione quasi perfetta.

Corsa sì ma servono assist e gol

Una partita dove era praticamente ovunque e dove ha messo in campo tanta corsa, sacrificio e fisicità. Una prova la sua che in parte ha fatto dimenticare le prime partite di campionato nelle quali non è mai stato incisivo. Nell’ultima partita contro l’Inter tra i granata Bellanova è stato senza alcuna ombra di dubbio tra i meno peggio e si è messo in mostra soprattutto nella prima frazione di gioco perché ha saputo dominare sulla destra. Inoltre è stato bravo a non “spegnersi” neanche dopo l’infortunio di Perr Schuurs. Ora Bellanova a Lecce vorrà rimediare di nuovo una prestazione positiva, però con un risultato di partita decisamente diverso rispetto a quello portato a casa contro i nerazzurri.

Bellanova: “Dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti”

L’esterno classe 2000 già pochi minuti dopo il termine della partita contro la squadra guidata da Simone Inzaghi aveva iniziato a indirizzare il suo focus verso il match contro il Lecce. A testimoniarlo sono le parole che Bellanova ha rilasciato ai microfoni di Torino Channel dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter. Il numero 19 del Toro ha dichiarato: “Veniamo da una serie di sconfitte che ci fa male, dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti. Per prendere i tre punti bisogna far gol”. Dunque la parola d’ordine è rialzare subito la testa e tornare a fare gol. Nelle ultime quattro partite di campionato i granata non sono riusciti a trovare la via del gol, un dato davvero preoccupante, e chissà che non possa essere proprio Bellanova a segnare contro il Lecce. Si vedrà. Quello che è certo è che la squadra di Roberto D’Aversa venderà cara la palla. Questo è fuori discussione.