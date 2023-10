Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati del Torino che affronteranno il Lecce allo Stadio Via del Mare

Poche ore al calcio d’inizio di Lecce-Torino, gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A. Ivan Juric ha stilato la lista dei convocati che affronteranno gli uomini di D’Aversa: non ci sono Vlasic, Soppy, Schuurs e Djidji. Per i giallorossi invece pesano le assenze di Dermaku e Blin.

I convocati del Torino

Ecco i convocati di Juric: tornano Buongiorno e Karamoh, out come già anticipato dall’allenatore Vlasic. Ci sono sia Tameze che Zapata.

Ecco la lista completa dei 23 granata:

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa;

Difensori: Antolini, Bellanova, Buongiorno, Lazaro, N’Guessan, Rodriguez, Sazonov, Vojvoda, Zima;

Centrocampisti: Gineitis, Ilic, Linetty, Ricci, Tameze;

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Seck, Zapata

I convocati del Lecce

La lista di D’Aversa: in attesa di comunicazione