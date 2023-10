Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: Juric sceglie il 3-5-2 con Sanabria e Pellegri in campo insieme dal primo minuto

E’ Gvidas Gineitis la grande novità nella formazione del Torino. Il centrocampista lituano è stato scelto come mezzala sinistra da Ivan Juric che a Lecce cambia ancora modulo e passa al 3-5-2: in attacco spazio ala coppia Pellegri-Sanabria, con Zapata pronto a entrare a partita in corso. Torna invece titolare al centro della difesa Alessandro Buongiorno, ai suoi lati Ricardo Rodriguez e Mergim Vojvoda, adattato al ruolo di centrale. Nel Lecce invece la novità è Banda che viene preferito a Strefezza in attacco.

Lecce-Torino: le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. A disp. Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Dorgu, Kaba, Berisha, Corfitzen, Touba, Samek, Piccoli, Strefezza. All. D’Aversa.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro; Seck; Pellegri, Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Sazonov, Antolini, Tameze, Ilic, Radonjic, Zapata, Karamoh, Seck. All. Juric