Pochi minuti al calcio d’inizio di Lecce-Torino: le parole di Mergim Vojvoda ai microfoni di DAZN

Mergim Vojvoda ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita di Lecce-Torino: “Tra di noi c’è fiducia, conosciamo le nostre qualità. Ogni tanto non gira come vogliamo, ma dobbiamo trovare il giusto spirito e farlo uscire tutto insieme. Credo che andrà bene”. Queste le parole del terzino kosovaro, quest’oggi schierato come braccetto nella difesa a tre di Ivan Juric.