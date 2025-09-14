Toro.it

La probabile formazione della Roma di Gian Piero Gasperini per la partita contro il Torino di Marco Baroni: pochi dubbi

Rispetto alla sfida contro il Pisa prima della sosta dedicata alle Nazionali, Gian Piero Gasperini potrebbe cambiare qualcosa nella sua Roma. Non molti dubbi sulla difesa e sul centrocampo, ma potrebbe cambiare qualcosa in attacco, soprattutto sulla trequarti. Dybala potrebbe tornare titolare.

La difesa e il centrocampo

Sul modulo si va sul sicuro e si tratta del 3-4-2-1. In porta gioca il titolare Mile Svilar che in due partite ha subito 0 gol. In panchina Vasquez e Zelezny. Difesa a 3 composta dai tre titolari che sono Mancini al centro, Hermoso a destra e Ndicka a sinistra. Celik inisidia Hermoso ma è indietro nelle gerarchie. Ghilardi e Ziolkowski in panchina. Sulle fasce a destra non c’è Wesley e allora spazio a Rensch, mentre a sinistra gioca Angelino con Tsimikas che scalpita ma è arrivato da poco. In mezzo al campo i due al centro del gioco sono a destra Manu Kone e a sinistra Cristante. Pisilli e El Ayanoui in panchina.

L’attacco

Sulla trequarti sorgono i dubbi di Gasperini. Al centro dell’attacco invece no. Gioca Ferguson dal primo minuto, con Artem Dovbyk pronto a fare il suo ingresso a partita in corso. Sulla trequarti, i due favoriti a partire dall’inizio sono i due mancini Soulé e Dybala. Soulé non rischia il posto, mentre Dybala è insidiato da El Shaarawy. Panchina per Pellegrini e Baldanzi. Questa è la situazione.

La probabile formazione della Roma 

Ecco il probabile 11 della Roma per il Torino. 

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Manu Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson. A disp. Vasquez, Zelezny, Wesley, Ghilardi, Celik, Tsimikas, Ziolkowski, Pellegrini, El Shaarawy, Pisilli, El Ayanoui, Baldanzi, Dovbyk. All: Gasperini. 
Indisponibili: Bailey
Squalificati: nessuno

Bryan Cristante of AS Roma gestures during the Serie A football match between Torino FC and AS Roma.
maugiord
22 minuti fa

…prepariamo il cesto… Oltre agli acquisti degli ultimi anni adesso hanno anche un allenatore, seppur simpatico come un brufolo sul naso, che però sa cosa e come farlo…. Purtroppo immagino che vedrò i miei fratelli tornare tristi alle proprie auto su Viale Angelico mentre “scendo” il cane…. 🙁

