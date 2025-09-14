La probabile formazione della Roma di Gian Piero Gasperini per la partita contro il Torino di Marco Baroni: pochi dubbi

Rispetto alla sfida contro il Pisa prima della sosta dedicata alle Nazionali, Gian Piero Gasperini potrebbe cambiare qualcosa nella sua Roma. Non molti dubbi sulla difesa e sul centrocampo, ma potrebbe cambiare qualcosa in attacco, soprattutto sulla trequarti. Dybala potrebbe tornare titolare.

La difesa e il centrocampo

Sul modulo si va sul sicuro e si tratta del 3-4-2-1. In porta gioca il titolare Mile Svilar che in due partite ha subito 0 gol. In panchina Vasquez e Zelezny. Difesa a 3 composta dai tre titolari che sono Mancini al centro, Hermoso a destra e Ndicka a sinistra. Celik inisidia Hermoso ma è indietro nelle gerarchie. Ghilardi e Ziolkowski in panchina. Sulle fasce a destra non c’è Wesley e allora spazio a Rensch, mentre a sinistra gioca Angelino con Tsimikas che scalpita ma è arrivato da poco. In mezzo al campo i due al centro del gioco sono a destra Manu Kone e a sinistra Cristante. Pisilli e El Ayanoui in panchina.

L’attacco

Sulla trequarti sorgono i dubbi di Gasperini. Al centro dell’attacco invece no. Gioca Ferguson dal primo minuto, con Artem Dovbyk pronto a fare il suo ingresso a partita in corso. Sulla trequarti, i due favoriti a partire dall’inizio sono i due mancini Soulé e Dybala. Soulé non rischia il posto, mentre Dybala è insidiato da El Shaarawy. Panchina per Pellegrini e Baldanzi. Questa è la situazione.

La probabile formazione della Roma

Ecco il probabile 11 della Roma per il Torino.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Manu Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson. A disp. Vasquez, Zelezny, Wesley, Ghilardi, Celik, Tsimikas, Ziolkowski, Pellegrini, El Shaarawy, Pisilli, El Ayanoui, Baldanzi, Dovbyk. All: Gasperini.

Indisponibili: Bailey

Squalificati: nessuno