Probabile formazione Torino / Può tornare Rodriguez dal 1′ in difesa, ballottaggio tra Lazaro e Masina sulla fascia sinistra

Un altro appuntamento importante attende il Torino di Ivan Juric. Archiviata la gara contro la Lazio i granata si apprestano ad affrontare la Roma allo Stadio Olimpico, nel posticipo di lunedì 26 febbraio. Sarà un match da affrontare con il giusto piglio, in cui il Toro è obbligato a fare punti per non perdere il treno che porta all’Europa. Per l’allenatore croato non sono previsti stravolgimenti di formazione e il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-1-2. Ancora indisponibile Vojvoda, mentre è recuperato Ricardo Rodriguez.

Ballottaggio tra Masina e Lazaro

Il difensore svizzero, che già contro la Lazio era in panchina, tornerà dunque a posizionarsi da braccetto sinistro e completerà la difesa con Lovato e Djidji, dopo aver saltato le ultime due gare, appunto contro Lecce e Lazio. In porta ci sarà ancora Milinkovc-Savic, mentre sulle fasce Bellanova è certo del posto. L’ex Inter è ormai un punto di riferimento per Juric ed è in costante crescita. A sinistra ballottaggio vivo tra Masina e Lazaro per una maglia da titolare: l’austriaco potrebbe partire dal primo minuto ma a partita in corso potrebbe esserci una staffetta tra i due.

Torna Ricci dal primo minuto

A centrocampo Ricci dovrebbe tornare titolare in mediana, vista la prova insufficiente di Ilic contro la Lazio. Al suo fianco dovrebbe essere confermato Linetty, che tra i centrocampisti a disposizione di Juric è uno di quelli più in forma. Sulla trequarti agirà ancora Vlasic, che contro la Lazio è tornato a giocare ai suoi livelli, risultando tra i migliori in campo nel Torino. In attacco, al fianco dell’insostituibile Zapata, dovrebbe esserci ancora Sanabria.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Masina, Sazonov, Ilic, Gineitis, Savva, Okereke, Pellegri Allenatore: Juric

Indisponibili: Vojvoda, Tameze, Buongiorno, Schuurs

Squalificati: nessuno