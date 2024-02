In vista di Roma-Torino, in programma alle 18:30, ecco le probabile formazione giallorossa: possibile turnover per De Rossi

Prosegue il conto alla rovescia verso Roma-Torino, gara in programma nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio. I granata arrivano al match reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio, in una sfida in cui gli uomini di Juric avevano giocato un grande primo tempo. Ora Zapata e compagni saranno impegnati in un’altra partita complicata, ma contro una Roma che ha disputato una match più che dispendioso in Europa League. Ecco perché Daniele De Rossi potrebbe concedere un turno di riposo a chi ha giocato di più, ma senza snaturare lo schema di gioco che dovrebbe essere ancora il 4-3-3.

In difesa tornano Angelino e N’Dicka

A difendere i pali dei giallorossi dovrebbe esserci ancora Mile Svilar, uomo del momento in casa Roma. La linea a quattro sarebbe composta da Angelino, che tornerebbe titolare dopo l’esclusione contro il Feyenoord, e Kristensen. In mezzo certo del posto Gianluca Mancini, che dovrebbe essere affiancato da N’Dicka. L’ivoriano è da poco rientrato dalla Coppa d’Africa e ha messo minuti nelle gambe in Europa League: prenderebbe il posto di Llorente, che contro gli olandesi aveva rimediato un lieve trauma cranico.

Lukaku potrebbe riposare

A centrocampo riecco Pellegrini e Paredes, con la novità Bove a completare il reparto. Il numero 52 dovrebbe tornare titolare dopo la panchina contro il Frosinone, con Cristante che potrebbe quindi partire dalla panchina. In attacco probabile chance per Azmoun, che permetterebbe a Lukaku di tirare il fiato, almeno inizialmente. Sugli esterni El Shaarawy e Dybala dovrebbero essere confermati nell’undici iniziali, con Baldanzi pronto a subentrare a partita in corsa.

La probabile formazione della Roma

Probabile formazione Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angelino; Bove, Pellegrini, Paredes; El Shaarawy, Azmoun, Dybala. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Llorente, Celik, Huijsen, Spinazzola, Karsdorp, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Cristante, Zalewski, Lukaku, Joao Costa. Allenatore: De Rossi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham