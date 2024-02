Durante la sfida dell’Olimpico sarà interessante seguire il duello tra Bellanova e Angelino, che si affronteranno sulla fascia sinistra

Roma e Torino si preparano ad affrontarsi nel posticipo della 26ª giornata del campionato di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla faticosa gara contro il Feyenoord, valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Il Toro viene invece da un’amara sconfitta casalinga contro la Lazio, in un match in cui i granata avrebbero meritato almeno il pareggio. Ora gli uomini di Juric dovranno affrontare un’altra partita complicata, con l’obbiettivo di non perdere il treno che porta alla qualificazione all’Europa. A sfidarsi sul terreno di gioco dell’Olimpico saranno anche Bellanova e Angelino: l’ex Galatasaray era stato seguito dal Torino come un papabile rinforzo a rinforzare le fasce nel mercato di gennaio, ma l’affare non è andato a buon fine.

Bellanova contro Angelino: è sfida sulla fascia

Raoul Bellanova sarà chiamato a una grande prova contro la Roma: di fronte a sé troverà un avversario ostico come Angelino, rapido e soprattutto tecnico. Lo spagnolo è bravo soprattutto nella fase offensiva ed è solito spingersi fino ai vertici dell’area di rigore avversaria. Ecco perché l’esterno granata dovrà stare particolarmente attento alla fase difensiva, quella che Juric aveva elogiato al termine della sfida contro la Lazio. L’ex Inter, che nell’ultimo mese è cresciuto in maniera esponenziale, sarà protagonista di una sfida personale contro quello che è stato un obiettivo di mercato del Toro, per dimostrare di non avere nulla da invidiare al classe ’97. Il momento è dalla sua parte: contro il Lecce ha trovato il primo gol, dopo i due assist messi a segno contro Cagliari e Sassuolo. Un’ulteriore firma sul tabellino contro una big sarebbe la ciliegina sulla torta di un periodo straordinario.