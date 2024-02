Ecco dove vedere Roma-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 26 febbraio alle ore 18.30

Torna in campo il Torino, e lo fa di lunedì come spesso accaduto nel corso della stagione. I granata hanno avuto 4 giorni di riposo dopo la sconfitta contro la Lazio, e ora sono pronti per affrontare anche la Roma. Ci si aspetta una sfida molto interessante, aperta e in grado di regalare diverse emozioni. Per non perdere nemmeno un minuto, basterà sapere che la partita è visibile in esclusiva su DAZN. Affinché ci si possa connettere è necessario un abbonamento, oltre che aver scaricato l’applicazione su smartphone, tablet, pc, smart TV e console. Inoltre, anche tramite il proprio decoder Sky è possibile accedere alla sfida tramite Zona DAZN.