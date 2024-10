La probabile formazione della Roma di Ivan Juric per la sfida allo Stadio Olimpico al Torino di Paolo Vanoli

Juric all’esordio casalingo contro l’Udinese, sulla panchina della Roma, aveva vinto per 3-0. Poi in Serie A non ha più vinto. Crisi totale quella dei giallorossi, con l’allenatore sulla graticola. Questa sera, alle ore 20:45, si gioca la 10^ giornata di Serie A. In campo allo Stadio Olimpico di Roma, Roma-Torino. Juric si gioca la panchina contro il suo ex Toro, adesso guidato da Paolo Vanoli. Hermoso, espulso contro la Fiorentina nel 5-1 finale, non sarà della partita. Anche Saelemaekers è fuori per infortunio. Ma Soulé ed El Shaarawy sono recuperati. Di seguito, le probabili scelte della Roma.

La difesa senza Hermoso

Juric che giocherà con il suo classico 3-4-2-1. In porta confermato il titolare Svilar, preferito a Ryan. Difesa a 3 che non vedrà schierato Hermoso. Quindi Mancini a destra, Ndicka al centro e Angelino basso a sinistra. Non ci sono molte alternative. Occhio però a Celik, che volendo può giocare basso a destra. Hummels ha esordito con autogol a Firenze: panchina per lui almeno dall’inizio.

Ballottaggi in mezzo al campo

In mezzo al campo invece ci sono dei ballottaggi. Sulle fasce dovrebbero agire Celik a destra e Zalewski a sinistra. Ma attenzione ad El Shaarawy che adesso è rientrato dall’infortunio e insidia. A centrocampo, i due favoriti sono Manu Koné e Cristante. Qui ci sono alternative. Pisilli, Paredes e Le Fee scalpitano ma sono in svantaggio sul numero 17 e sul numero 4. In attacco gioca Dovbyk, preferito a Shomurodov. Alle sue spalle, sulla trequarti, ci sono il capitano Pellegrini e Dybala. Baldanzi e Soulé sono pronti a subentrare.

La probabile formazione della Roma

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida al Torino:

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Manu Koné, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. A disp. Ryan, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Le Fee, Hummels, Paredes, Pisilli, Baldanzi, Soulé, El Shaarawy, Shomurodov. All. Juric.

Squalificati: Hermoso

Indisponibili: Saelemaekers